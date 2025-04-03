Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару

Государства БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам дипломата, страны объединения «терпеливо разъясняют», что не создают никаких альтернатив американской валюте.

«Мы просто ведем речь о модернизации расчетно-финансовой архитектуры таким образом, чтобы наше взаимодействие в рамках БРИКС не страдало от посягательств некоторых акторов, которые злоупотребляют своим монопольным положением в данной сфере, чтобы нанести кому-то ущерб», - подчеркнул замглавы МИД.

Рябков указал, что это попытка не заменить или подменить что-то, а «построить некую параллель». В период председательства РФ в БРИКС в этом вопросе были достигнуты определенные успехи, и замминистра ожидает, что теперь, при председательстве Бразилии, будут сделаны новые шаги.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США использовали доллар для наказания отдельных стран, и теперь невозможно остановить переход на национальные валюты и альтернативные платежные системы, пишет RT.

