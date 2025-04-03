Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару
Государства БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
По словам дипломата, страны объединения «терпеливо разъясняют», что не создают никаких альтернатив американской валюте.
«Мы просто ведем речь о модернизации расчетно-финансовой архитектуры таким образом, чтобы наше взаимодействие в рамках БРИКС не страдало от посягательств некоторых акторов, которые злоупотребляют своим монопольным положением в данной сфере, чтобы нанести кому-то ущерб», - подчеркнул замглавы МИД.
Рябков указал, что это попытка не заменить или подменить что-то, а «построить некую параллель». В период председательства РФ в БРИКС в этом вопросе были достигнуты определенные успехи, и замминистра ожидает, что теперь, при председательстве Бразилии, будут сделаны новые шаги.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США использовали доллар для наказания отдельных стран, и теперь невозможно остановить переход на национальные валюты и альтернативные платежные системы, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер автор «Голубого щенка» венгерский писатель Дьюла Урбан
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Напсо
- Захарова: Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме
- В МГУ назвали «тренировкой» заявление главы ВОЗ об угрозе новой пандемии «завтра»
- Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару
- Бутусов назвал свой новый альбом «Мертвец» результатом «перманентного покаяния»
- Подмосковный суд признал банкротом политика Бориса Надеждина
- Глава ЦБ рассказала, когда курс рубля будет более стабильным
- Дмитриев по поручению Путина встретится с представителями Трампа
- В Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru