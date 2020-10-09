Глава МИД Азербайджана подтвердил визит в Москву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу посетит Москву, где намерен участвовать в консультациях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Ранее эту информацию подтвердила армянская сторона и российская, сообщает «Свободная пресса».