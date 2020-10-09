Глава МИД Азербайджана подтвердил визит в Москву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу посетит Москву, где намерен участвовать в консультациях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Ранее эту информацию подтвердила армянская сторона и российская, сообщает «Свободная пресса».

Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана будут решать вопрос прекращения огня в Карабахе

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал Баку и Ереван прекратить военные действия из-за Нагорного Карабаха и пригласил глав МИД двух стран на консультации в Москву.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:ВизитАрменияАзербайджан
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