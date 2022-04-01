Глава МИД Австрии не ожидает скорой нормализации отношений с РФ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что нормализация отношений с российскими властями по окончании военной операции на Украине невозможна, передает ТАСС.

Такое заявление Шалленберг сделал в ходе визита в Молдавию.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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