Глава МИД Австрии не ожидает скорой нормализации отношений с РФ
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что нормализация отношений с российскими властями по окончании военной операции на Украине невозможна, передает ТАСС.
Такое заявление Шалленберг сделал в ходе визита в Молдавию.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.
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