На заседание Совбеза ООН по Украине приглашены Лавров и Кулеба
Заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, состоится 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера.
Оно пройдет на министерском уровне. В сентябре Франция будет председателем в СБ ООН. На встречу приглашены глава МИД РФ России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба.
Как отметил французский постпред, российского министра пригласили по умолчанию.
По словам первого заместителя российского постпреда при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила на 6 сентября проведение заседания Совбеза в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС.
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