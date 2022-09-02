На заседание Совбеза ООН по Украине приглашены Лавров и Кулеба

Заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, состоится 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера.

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Оно пройдет на министерском уровне. В сентябре Франция будет председателем в СБ ООН. На встречу приглашены глава МИД РФ России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Как отметил французский постпред, российского министра пригласили по умолчанию.

По словам первого заместителя российского постпреда при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила на 6 сентября проведение заседания Совбеза в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС.

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:Сергей ЛавровУкраинаСовбез РФ
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