Глава МИД Армении надеется на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном

Мирзоян отметил, что после встречи в Брюсселе остались некоторые технические вопросы, которые необходимо согласовать с Азербайджаном. Он также выразил надежду на проведение встречи в ближайшие дни или недели.

Ранее обе стороны конфликта заявили о желании подписать мирное соглашение между странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров 6 апреля в Брюсселе договорились о создании совместной пограничной комиссии по делимитации границ.