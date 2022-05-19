Глава МИД Армении надеется на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы состоится до конца мая. Об этом сообщает ТАСС.

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Мирзоян отметил, что после встречи в Брюсселе остались некоторые технические вопросы, которые необходимо согласовать с Азербайджаном. Он также выразил надежду на проведение встречи в ближайшие дни или недели.

Ранее обе стороны конфликта заявили о желании подписать мирное соглашение между странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров 6 апреля в Брюсселе договорились о создании совместной пограничной комиссии по делимитации границ.

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