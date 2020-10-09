Глава МИД Армении приедет в Москву для консультаций

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян прибудет в столицу России в эту пятницу, сообщил советник посольства страны в РФ Эдвард Джамбазян.



Джамбазян не прокомментировал возможность встречи глав МИД Армении и Азербайджана в ходе визита, отмечает «Интерфакс».

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что министр иностранных дел России проконсультирует глав МИД Армении и Азербайджана по вопросу обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Президент России Владимир Путин провел ряд переговоров по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.



