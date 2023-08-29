Глава МИД Алжира предложил политическое решение по перевороту в Нигере

По его словам, любые подобные действия «будут иметь тяжелые последствия», как для самой страны, так и для региона в целом.

Аттаф указал, что власти Алжира предлагают политическое решение, а именно переходный период, в течение которого Нигером будет руководить согласованный кандидат.

«Мы формулируем политические договоренности в течение шести месяцев с участием всех сторон в Нигере, не исключая ни одну из сторон», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Алжир по-прежнему считает легитимным свергнутого президента Мохамеда Базума и призывает к восстановлению конституционного порядка в стране.

Ранее мятежники в Нигере подготовили для диппредставительств Германии, Франции и США письма о необходимости покинуть страну, однако в последний момент передумали массово высылать послов западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

