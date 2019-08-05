Глава МГИК заявил о подписях умерших людей у 22 кандидатов в депутаты

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил, что подписи умерших горожан обнаружены у 22 кандидатов в депутаты столичного парламента. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете». Всего, по словам Горбунова, было получено 23 жалобы от желающих получить мандат Мосгордумы.

Заявления рассматривались совместно с членами Общественной палаты Москвы, а также с привлечением экспертов-почерковедов из министерства внутренних дел. Все обнаруженные ошибки и опечатки учитывались в пользу кандидатов. В итоге кандидатам вернули 5 тысяч с лишним ранее забракованных подписей, отмечает АГН «Москва».

Что касается «мёртвых душ», то, например, у кандидата Любови Соболь обнаружилась подпись бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой, скончавшейся 16 мая этого года. При этом, по словам Горбунова, женщине заменили год рождения, чтобы скрыть подлог. Кроме того, как утверждает председатель Мосгоризбиркома, у Соболь обнаружены подписи граждан, умерших еще до объявления даты нынешних выборов.

Горбунов кроме того отметил, что среди подписей выявлено и много подделок. Так, у 29 кандидатов оказалось более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами. По данным Мосгоризбиркома, в качестве кандидатов в депутаты городской думы зарегистрировано 233 человека. Отказ получили 57 претендентов.

