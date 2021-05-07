Глава ЛНР: Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что главы России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече обсудят ситуацию в Донбассе, сообщает РИА Новости.
«Здесь затронуты интересы практически всей Западной Европы, здесь затронуты интересы наши, здесь пытаются втянуть в эту ситуацию Россию, здесь в этой ситуации интересы Америки. То есть здесь слишком много интересов сошлось в одной точке. Поэтому я думаю, что эта тема - очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече Байдена с Владимиром Владимировичем Путиным», - сообщил глава ЛНР.
Он подтвердил мнение экспертов о том, что до встречи лидеров двух стран в Донбассе не произойдет каких-либо обострений.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге, пишет газета Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц.
Они также допустили такие варианты, как Исландия, Словения или Азербайджан.
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