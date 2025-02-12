Глава крымской миссии Смирнов: США пытаются взыскать с Украины репарации
План США получить доступ к редкоземельным металлам фактически можно назвать запуском процесса взыскания репараций с Украины, допустил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
По его словам, приоритетом в этом вопросе должно стать не удовлетворение требований США, а возмещение ущерба России.
При этом Смирнов также добавил, что Киев прежде всего обязан возместить России ущерб, который был нанесен Крыму и историческим регионам «безумной политикой, проводимой с 2014 года».
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, предоставив взамен доступ к запасам редкоземельных металлов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru