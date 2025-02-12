Глава крымской миссии Смирнов: США пытаются взыскать с Украины репарации

По его словам, приоритетом в этом вопросе должно стать не удовлетворение требований США, а возмещение ущерба России.

При этом Смирнов также добавил, что Киев прежде всего обязан возместить России ущерб, который был нанесен Крыму и историческим регионам «безумной политикой, проводимой с 2014 года».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, предоставив взамен доступ к запасам редкоземельных металлов, передает «Радиоточка НСН».

