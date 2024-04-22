Мигранты избили Героя России в Московской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в Московской области, где, предположительно, мигранты избили Героя России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Началась проверка после издевательств над учеником в нижегородской школе

В сообщении говорится, что информация об инциденте в деревне Вырубово была размещена в соцсетях. В частности, сообщается, что мигранты сначала переехали на тракторе, а затем избили местного жителя, являющегося Героем России.

«Виновные к ответственности не привлечены... дано поручение... провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад», - указали в СК РФ.

Ранее бойца смешанных единоборств (ММА) Наби Набиева пожизненно дисквалифицировали за драку на турнире в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Герой РоссииИзбиениеМосковская ОбластьСледственный Комитет Рф

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