Мигранты избили Героя России в Московской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в Московской области, где, предположительно, мигранты избили Героя России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что информация об инциденте в деревне Вырубово была размещена в соцсетях. В частности, сообщается, что мигранты сначала переехали на тракторе, а затем избили местного жителя, являющегося Героем России.
«Виновные к ответственности не привлечены... дано поручение... провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад», - указали в СК РФ.
Ранее бойца смешанных единоборств (ММА) Наби Набиева пожизненно дисквалифицировали за драку на турнире в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru