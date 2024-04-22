Мигранты избили Героя России в Московской области

В сообщении говорится, что информация об инциденте в деревне Вырубово была размещена в соцсетях. В частности, сообщается, что мигранты сначала переехали на тракторе, а затем избили местного жителя, являющегося Героем России.

«Виновные к ответственности не привлечены... дано поручение... провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад», - указали в СК РФ.

Ранее бойца смешанных единоборств (ММА) Наби Набиева пожизненно дисквалифицировали за драку на турнире в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

