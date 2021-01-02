Глава Крыма пообещал Украине развал страны
По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, Украина может лишиться нескольких своих регионов, прежде всего – юго-восточных. Причиной развала страны он называет распространение бандеровщины и русофобии. Свое заявление Аксенов высказал на странице во «Вконтакте» после состоявшегося в Киеве марша в память о Степане Бандере.
«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области», — заявил Аксенов.
Глава Крыма считает, что официальный Киев делает все, чтобы процесс распада украинской государственности оказался необратимым и бандеровские марши олицетворяли «суть государственной политики». Поэтому, полагает Аксенов, «здоровым людям» опасно для жизни проживать в «зачумленном бараке».
Накануне в Киеве и других городах Украины состоялось шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, который возглавлял «Организацию украинских националистов» (ОУН – запрещена в России). Под его руководством в 1942 году было создано боевое крыло ОУН «Украинская повстанческая армия» (УПА –запрещена в России). Сотрудничая с гитлеровцами, она воевала в годы Великой Отечественной войны против советских войск, локализуя в основном свои действия на западе Украины.
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