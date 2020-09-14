«Бандеры наглые»: Украинский блогер поругался с русскоговорящей продавщицей
Украинский блогер Александр Колыма записал скандальное видео, потребовав от продавщицы в Кривом Роге разговаривать с ним на украинском языке. В ответ женщина на русском языке обвинила «героев АТО» в убийствах.
«Это русская земля. А вы, бандеры наглые, настоящий разбой учинили. Вы просто настоящие убийцы», - цитирует её телеканал «360».
Женщина рассказала, что её родственники в Мариуполе видели, как украинские националисты учинили «настоящий разбой». У продавщицы сослалась на родственников в Донецке, дав понять, что в курсе происходящего на востоке страны. В ответ на вопрос, за Украину она или за Россию, женщина ответила, что она «За дружбу».
Блогер заявил, что хочет написать в жалобную книгу, однако продавщица напомнила, что у неё продаются только товары для женщин и что она ему ничего не продала.
Как отмечается в материале, после публикации видеоролика женщину затравили в Сети, даже предлагая лишить её украинского гражданства.
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