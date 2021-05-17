Глава Крыма Аксенов опроверг сообщения об отставке
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире местного телеканала «Миллет» заявил, что не планирует уходить в отставку или менять место работы.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о возможной отставке Аксенова. По одной из версий, глава Крыма мог занять пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.
«Я человек команды нашего лидера, все решения относительно моей работы будут принимать президент либо крымчане во время избирательной кампании», — цитирует Аксенова ТАСС.
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