Глава Крыма Аксенов опроверг сообщения об отставке

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о возможной отставке Аксенова. По одной из версий, глава Крыма мог занять пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

«Я человек команды нашего лидера, все решения относительно моей работы будут принимать президент либо крымчане во время избирательной кампании», — цитирует Аксенова ТАСС.

