Путин наградил главу Крыма орденом Александра Невского

Глава Республики Крым Сергей Аксенов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что Аксенов получил награду «за большой вклад в социально-экономическое развитие» республики.

Сергей Аксенов был избран главой Крыма в 2014 году. Политик ранее был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в укрепление российской государственности, подготовку и проведение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ и проявленные высокую гражданскую позицию, мужество и самоотверженность.

Кроме того, в 2019 году Аксенов получил Орден Дружбы народов Республики Башкортостан за вклад в укрепление сотрудничества между республиками.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:НаградаКрымСергей АксеновВладимир Путин
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