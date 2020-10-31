Глава Крыма Аксенов опроверг слухи о переходе в Госдуму

«Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше», - прокомментировал Аксенов информацию о предстоящих выборах в ГД РФ с его участием, опубликованную в ряде Тelegram-каналов.

Также Аксенов отрицает и данные о его отставке в связи с возникшими в регионе проблемами с водоснабжением, сообщают «Известия».

«Раз в две недели меня стабильно «снимают» с должности в течение всех лет», — приводит слова Аксенова «Интерфакс».

Напомним, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина 19 октября, Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения. Отмечалось, что большая часть средств поступит из федерального бюджета.

