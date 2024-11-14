Глава Кореневского района Курской области Дегтярева опровергла отставку

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила RT, что не собирается уходить в отставку, несмотря на слухи о ее увольнении.

Местные жители ранее сообщили, что она была отправлена в отставку после встречи с губернатором из-за проблем с эвакуацией. В ответ на эти обвинения Дегтярева пояснила, что районные власти не могли организовать эвакуацию, так как 6 августа в районе уже стояли танки.