Глава Кореневского района Курской области Дегтярева опровергла отставку
Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила RT, что не собирается уходить в отставку, несмотря на слухи о ее увольнении.
Местные жители ранее сообщили, что она была отправлена в отставку после встречи с губернатором из-за проблем с эвакуацией. В ответ на эти обвинения Дегтярева пояснила, что районные власти не могли организовать эвакуацию, так как 6 августа в районе уже стояли танки.
Кроме того, в сети появилось видео, на котором жители района освистали Дегтяреву, когда она начала говорить о своей медали.
На вопрос о своей дальнейшей работе на посту, чиновница подтвердила, что продолжит исполнять обязанности главы района, передает «Радиоточка НСН».
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