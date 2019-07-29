В Совфеде сочли провокацией статью о претензиях Китая на Сахалин
В Китае выразили сожаление, что Сахалин достался России. Такую позицию обозначил журналист портала Sohu. Автор статьи отмечает, что в древние времена Сахалин был под влиянием Китая, однако в 50-ые годы XIX века Поднебесная ослабла и была вынуждена пойти на сделку с Российской империей. В обмен на обещание поддерживать Пекин в борьбе против Британии и Франции России были переданы значительные территории, включая Сахалин. При этом остров богат природными ресурсами. Так, по утверждению автора материала, нефтяные месторождения могут принести России до 500 миллиардов долларов.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН выразил уверенность, что подобные статьи не отражают официальную точку зрения Пекина, либо настроения китайского общества.
«У нас все территориальные вопросы с Китаем урегулированы на 100%. Я считаю это одним из главных достижений российской и китайской дипломатии. Никаких вопросов на этот счёт не озвучивается. Поэтому я исхожу из того, что либо речь идёт о какой-то провокации, либо о том, что этот журналист свою личную позицию пытается выдать за общественную и, тем более, за государственную. Хотелось бы, чтобы китайские власти дистанцировались от такой позиции, это было бы правильно и соответствовало бы нашим отношениям стратегического партнёрства», - подчеркнул собеседник НСН.
Среди прочего, автор статьи, опубликованной Sohu утверждает, что во время раскопок на Сахалине российские археологи нашли каменную стелу с иероглифами.
С помощью коллег из Китая было установлено, что на стеле выбиты стихи императора Цяньлуна, который правил в XVIII веке. В связи с этим журналист выразил сожаление, что император даже не мог себе представить, что эта земля в итоге перейдёт России.
До середины XIX века Сахалин находился в орбите китайского влияния, однако права на остров не были закреплены в соответствии с нормами международного права. По Симодскому трактату 1855 года остров был признан совместным нераздельным владением Российской империи и Японии. В 1875 года по Санкт-Петербургскому договору Россия получила в собственность весь Сахалин, взамен передав Японии все северные Курильские острова.
Поражение в Русско-японской войне 1904–1905 годов привело к потере Россией южной части Сахалина. В 1920-е годы Япония оккупировала Северный Сахалин, однако после Второй мировой войны вся территория острова перешла к Советскому Союзу.
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