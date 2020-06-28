ЦИК заявил о 113 жалобах на принуждение к голосованию по поправкам

Количество обращений в ЦИК РФ по поводу принуждения к голосованию по внесению поправок в Конституцию России увеличилось до 113. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

Глава ЦИК России рассказал, что получено два обращения, в которых люди жалуются на принуждение к голосованию, к тому же, с определенным результатом.

По словам Памфиловой, еще 26 обращений касаются работы наблюдения на голосовании, четыре - затруднений для людей с ограниченными возможностями.

«13 нарушений поступило по процедуре голосования: некорректная проверка паспортов и редкие случаи, когда отсутствуют наблюдатели. Еще раз повторяю для всех: это недопустимо», - заявила председатель ЦИК РФ.

По данным Памфиловой, в информационный справочный ЦИК на утро 28 июня в информационный справочный центр избиркома поступило 389 783 обращения.

«Из обработанных сообщений всего 2,36% содержат информацию о проблемах, недостатках и возможных нарушениях по теме "Общероссийское голосование". Но за каждым стоит конкретный человек и проблема. Ни одно не должно остаться без внимания», - отметила Элла Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию будет проводится в течение недели с 25 июня, завершающий день 1 июля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

