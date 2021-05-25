Глава Коми объяснил свои слова «у вас я — Путин»
Глава республики Коми Владимир Уйба, который на встрече с местными жителями заявил, что «у вас я – Путин», имел в виду свою ответственность за регион. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу республиканской администрации.
Напомним, ранее в сети появилось видео встречи Владимира Уйбы с жителями села Мутный Материк. В нём он просит для решения острых проблем обращаться напрямую к нему. В ответ на реплику одного из местных жителей по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми заявил: «Да какой Путин? У вас я – Путин».
В пресс-службе администрации Коми подчеркнули, что эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Там отметили, что глава республики сделал акцент на том, что решением проблем должна заниматься, в первую очередь, местная власть.
«Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне», - говорится в сообщении.
Между тем, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что ставит профессионализм главы республики под вопрос.
«Во-первых, Уйба недавно в губернаторах, во-вторых, Коми – очень сложный регион, потому что идёт сокращение добычи нефти и угля. В-третьих, у Коми очень тяжелое финансовое положение. В прошлом году был дефицит бюджета, а в этом году – уже в первые три месяца – уже 20% дефицита бюджета. Мне почему-то кажется, что он не очень профессиональный губернатор», - отметила Зубаревич.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%
- В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19
- Тихановская заявила, что Протасевичу могут ввести «сыворотку правды»
- Польская авиакомпании LOT отказалась от полетов в Белоруссию
- Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
- Глава Коми объяснил свои слова «у вас я — Путин»
- Мурашко поддержал идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19
- Банки значительно повысили лимиты по новым кредитным картам
- СМИ: в Москве «заминировали» все станции метро, вокзалы и аэропорты
- В России спрос на свадебные платья превысил допандемийные показатели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru