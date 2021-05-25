Глава Коми объяснил свои слова «у вас я — Путин»

Глава республики Коми Владимир Уйба, который на встрече с местными жителями заявил, что «у вас я – Путин», имел в виду свою ответственность за регион. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу республиканской администрации.

Напомним, ранее в сети появилось видео встречи Владимира Уйбы с жителями села Мутный Материк. В нём он просит для решения острых проблем обращаться напрямую к нему. В ответ на реплику одного из местных жителей по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми заявил: «Да какой Путин? У вас я – Путин».

В пресс-службе администрации Коми подчеркнули, что эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Там отметили, что глава республики сделал акцент на том, что решением проблем должна заниматься, в первую очередь, местная власть.

«Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне», - говорится в сообщении.

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Между тем, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что ставит профессионализм главы республики под вопрос.

«Во-первых, Уйба недавно в губернаторах, во-вторых, Коми – очень сложный регион, потому что идёт сокращение добычи нефти и угля. В-третьих, у Коми очень тяжелое финансовое положение. В прошлом году был дефицит бюджета, а в этом году – уже в первые три месяца – уже 20% дефицита бюджета. Мне почему-то кажется, что он не очень профессиональный губернатор», - отметила Зубаревич.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:РегионыВладимир ПутинКоми
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