Глава КГБ Белоруссии сообщил о резкой активизации западных разведслужб

По его словам, обстановка, которая складывается, требует принятия комплексных мер по нейтрализации угроз. Также Тертель указал, что с начала 2023 года КГБ было задержано свыше 10 предателей.

Ранее белорусский медиаконсультант Александр Зимовский в беседе с НСН предположил, что связанные с госизменниками люди в Белоруссии будут подвергаться законодательно оформленному давлению. При этом он усомнился в целесообразности слежки за сбежавшими госизменниками по всему миру.

