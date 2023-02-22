Глава КГБ Белоруссии сообщил о резкой активизации западных разведслужб
Замечена резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Белоруссии, идет работа по их проникновению в силовые структуры и госаппарат. Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, слова которого приводит агентство Белта.
По его словам, обстановка, которая складывается, требует принятия комплексных мер по нейтрализации угроз. Также Тертель указал, что с начала 2023 года КГБ было задержано свыше 10 предателей.
Ранее белорусский медиаконсультант Александр Зимовский в беседе с НСН предположил, что связанные с госизменниками люди в Белоруссии будут подвергаться законодательно оформленному давлению. При этом он усомнился в целесообразности слежки за сбежавшими госизменниками по всему миру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Испания отправит на Украину шесть танков
- Украинский командующий заявил о подготовке наступления
- Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ
- КПРФ отказалась поддержать Путина на президентских выборах-2024
- Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке
- Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ
- Минобороны РФ обещает соблюдать ограничения ДСНВ по ядерным зарядам
- Глава КГБ Белоруссии сообщил о резкой активизации западных разведслужб
- СМИ: в ЕС обсудят возможность продления санкций против России
- В Киеве предложили создать зону безопасности на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru