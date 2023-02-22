Глава КГБ Белоруссии сообщил о резкой активизации западных разведслужб

Замечена резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Белоруссии, идет работа по их проникновению в силовые структуры и госаппарат. Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, слова которого приводит агентство Белта.

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По его словам, обстановка, которая складывается, требует принятия комплексных мер по нейтрализации угроз. Также Тертель указал, что с начала 2023 года КГБ было задержано свыше 10 предателей.

Ранее белорусский медиаконсультант Александр Зимовский в беседе с НСН предположил, что связанные с госизменниками люди в Белоруссии будут подвергаться законодательно оформленному давлению. При этом он усомнился в целесообразности слежки за сбежавшими госизменниками по всему миру.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияКГБ
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