По его словам, общественное мнение нужно изучить более подробно и масштабно. Ганчев отметил, что решение будут принимать не только те, кто получил российское гражданство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины начали агрессию против республик Донбасса до их присоединения к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

