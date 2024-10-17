Глава Харьковской ВГА поддержал жителей в вопросе вхождения в состав России

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью на стороне граждан региона в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, общественное мнение нужно изучить более подробно и масштабно. Ганчев отметил, что решение будут принимать не только те, кто получил российское гражданство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины начали агрессию против республик Донбасса до их присоединения к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ХарьковРеферендум

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