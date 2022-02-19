Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил украинского посла в «переходе границ»

Парламентарий подчеркнул, что Берлин вступается за интересы Киева в сфере безопасности и старается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе. При этом Мельник предпринимает действия, которые «никак нельзя назвать полезными». В частности, посол заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен потребовать от президента РФ Владимира Путина отвода сил от границы с Украиной.

Также Мютцених сдержанно оценил возможность отправки дополнительных немецких сил в Восточную Европу, подчеркнув, что для урегулирования ситуации в Европе и предотвращения войны необходимо использовать дипломатические возможности.

Кроме того, парламентарий призвал «принять к сведению», что Россия видит в НАТО основного противника, и указал, что все европейские страны в долгосрочной перспективе должны прийти к «безопасности в рамках общеевропейской организации».

