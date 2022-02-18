Глава Финляндии предложил провести в стране переговоры Лаврова и Блинкена
Финляндия готова принять главу МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена для проведения переговоров. Об этом РИА Новости рассказали в канцелярии президента Финляндии.
В четверг, 17 февраля Блинкен рассказал, что отправил Лаврову письмо с предложением провести встречу на следующей неделе в Европе.
«Если Финляндию попросят предоставить хорошие услуги (место для переговоров Лаврова и Блинкена), Финляндия готова это сделать», - отметил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Финляндия усилила уровень готовности армии из-за напряженной обстановки у украинских границ. Отмечается, что уровень готовности был повышен до BRAVO (B). Всего в шкале Финляндии четыре уровня готовности, где A - низкий, а D - самый высокий. Данная шкала действует в стране с 2017 года и призвана обеспечить выполнение обороны в любых условиях.
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