Глава ФБР пожаловался на большое число российских разведчиков в США
Директор Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе заявил, что в США действует много российских агентов.
«У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам», - утверждает глава ведомства.
По словам Рэя, Россия обладает передовыми киберпрограммами. Москва вложила в их разработку значительные средства, отметил он.
Глава ведомства обвинил РФ в использовании наступательных киберпрограмм против США и их союзников, а также в укрывательстве киберпреступников, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения в адрес Москвы в хакерских атаках «излюбленным хобби во всем мире», сообщает «Радиоточка НСН».
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