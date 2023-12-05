Глава ФБР пожаловался на большое число российских разведчиков в США

«У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам», - утверждает глава ведомства.

По словам Рэя, Россия обладает передовыми киберпрограммами. Москва вложила в их разработку значительные средства, отметил он.

Глава ведомства обвинил РФ в использовании наступательных киберпрограмм против США и их союзников, а также в укрывательстве киберпреступников, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения в адрес Москвы в хакерских атаках «излюбленным хобби во всем мире», сообщает «Радиоточка НСН».

