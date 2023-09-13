Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал распустить ФБР

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о планах распустить Федеральную службу безопасности (ФБР) в случае победы на выборах. Слова политика приводит издание Semafor.

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Для упразднения ФБР Рамасвами намерен пойти в обход Конгресса и воспользоваться правом, которое у него есть согласно законодательству.

Также политик намерен распустить комиссию по ядерному урегулированию и Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия. Рамасвами выразил уверенность, что Верховный суд одобрит его инициативы.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Рамасвами предложил признать новые регионы России. Он пообещал, что сделает это в случае отказа РФ от альянса с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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