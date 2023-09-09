Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку
Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу раскритиковал планы России, Турции и Катара провести бесплатную доставку российского зерна в нуждающиеся страны Африки. Об этом он сказал на саммите G20 в Индии.
«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что «черноморская сделка» позволила экспортировать 30 млн тонн в основном в самые незащищенные страны», - сказал политик.
Мишель привел в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым украинское продовольствие до сих пор вывозилось в основном в страны Европы.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен сдержать данное им обещание выполнить условия России для возобновления зерновой сделки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку
- Аксенов: Еще два украинских дрона сбили на западе Крыма
- СМИ: злоумышленники пытались устроить теракт в Ярославле
- Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм
- СМИ опубликовали индийское меню ужина на саммите G20
- СМИ: Подросток в США умер после того, как съел популярные в TikTok чипсы
- Российские средства ПВО сбили дрон в северо-западном районе Крыма
- Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
- Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
- Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru