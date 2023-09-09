Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что «черноморская сделка» позволила экспортировать 30 млн тонн в основном в самые незащищенные страны», - сказал политик.

Мишель привел в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым украинское продовольствие до сих пор вывозилось в основном в страны Европы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен сдержать данное им обещание выполнить условия России для возобновления зерновой сделки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

