Глава Евросовета призовет лидеров ЕС проголосовать по вопросу Украины

Мишель заявил, что призовет это сделать 23-24 июня на саммите ЕС. Также он намерен поднять тот же вопрос относительно Молдавии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит всё содружество.



