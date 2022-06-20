Глава Евросовета призовет лидеров ЕС проголосовать по вопросу Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что призовет лидеров ЕС проголосовать по вопросу предоставления статуса кандидата в объединение для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Мишель заявил, что призовет это сделать 23-24 июня на саммите ЕС. Также он намерен поднять тот же вопрос относительно Молдавии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит всё содружество.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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