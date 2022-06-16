Тбилисцы вышли на митинг за интеграцию в Евросоюз
Жители Тбилиси вышли на митинг в поддержку интеграции в Евросоюз по просьбе президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli, передает ТАСС.
Грузинский президент по прибытию на митинг сообщила журналистам, что судьба и единственная перспектива Грузии - быть в Европе.
На митинге также присутствовали: американский посол в Грузии Келли Дегнан, глава миссии Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель, а также послы Болгарии, Германии, Литвы, Франции, Чехии и Эстонии.
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