Тбилисцы вышли на митинг за интеграцию в Евросоюз

Жители Тбилиси вышли на митинг в поддержку интеграции в Евросоюз по просьбе президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli, передает ТАСС.

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Грузинский президент по прибытию на митинг сообщила журналистам, что судьба и единственная перспектива Грузии - быть в Европе.

На митинге также присутствовали: американский посол в Грузии Келли Дегнан, глава миссии Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель, а также послы Болгарии, Германии, Литвы, Франции, Чехии и Эстонии.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Шаламов
ТЕГИ:ЕвросоюзГрузияТбилиси
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