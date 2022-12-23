Глава Евросовета Мишель заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддержания контактов с российским лидером Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов.

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«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию», - сказал он в интервью RTVI.

Мишель также отметил, что после начала специальной военной операции на Украине у него сохранились каналы коммуникации с Путиным, а другие европейские лидеры, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, регулярно общаются с главой российского государства.

Ранее Шарль Мишель предложил разработать механизм, который позволит приостановить членство России в Совете безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияВладимир Путин
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