Глава Евросовета Мишель заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию», - сказал он в интервью RTVI.

Мишель также отметил, что после начала специальной военной операции на Украине у него сохранились каналы коммуникации с Путиным, а другие европейские лидеры, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, регулярно общаются с главой российского государства.

Ранее Шарль Мишель предложил разработать механизм, который позволит приостановить членство России в Совете безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

