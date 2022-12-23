Посол Кении ответил на заявления Борреля о том, что в Африке не знают о Путине

В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем. Об этом сообщил посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.

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«Наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад», - сказал Огуту в интервью РИА Новости.

Также он назвал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля исключительно его личным мнением.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что искренность африканцев, которые участвуют в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, поддерживающие позицию России жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».

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ФОТО: РИА Новости
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