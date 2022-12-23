Посол Кении ответил на заявления Борреля о том, что в Африке не знают о Путине

«Наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад», - сказал Огуту в интервью РИА Новости.

Также он назвал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля исключительно его личным мнением.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что искренность африканцев, которые участвуют в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, поддерживающие позицию России жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».

