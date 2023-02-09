Боррель пообещал Украине больше оружия и финансовой помощи
Итогом встречи лидеров Европейского союза и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе 9 февраля станет договоренность о еще большей поддержке Киева. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Он отметил, что результатом обсуждения станет наибольшее количество поставок оружия, больше военной и финансовой помощи.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru