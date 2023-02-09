Боррель пообещал Украине больше оружия и финансовой помощи

Итогом встречи лидеров Европейского союза и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе 9 февраля станет договоренность о еще большей поддержке Киева. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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Он отметил, что результатом обсуждения станет наибольшее количество поставок оружия, больше военной и финансовой помощи.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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