Глава Европарламента предупредил Китай о последствиях после введенных санкций

Глава Европейского парламента Давид Сассоли сообщил, что для Пекина могут быть последствия из-за введения жестких санкций в отношении Евросоюза.

Боррель осудил решение Китая ввести санкии против ЕС

На своей странице в Twitter он написал, что санкции Китая затронули депутатов ЕП и некоторые организации Евросоюза. Как считает Сассоли, депутаты попали под ограничения «за выражение своего мнения при исполнении демократического долга».

Китай в ответ ввел санкции в отношении 10 физических лиц и четырех организаций из ЕС «за подрыв суверенитета и интересов Китая».

Решение Китая ввести санкции в отношении представителей Евросоюза неприемлемо и вызывает сожаление. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииКитайЕвросоюз
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