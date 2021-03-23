Глава Европарламента предупредил Китай о последствиях после введенных санкций

На своей странице в Twitter он написал, что санкции Китая затронули депутатов ЕП и некоторые организации Евросоюза. Как считает Сассоли, депутаты попали под ограничения «за выражение своего мнения при исполнении демократического долга».

Китай в ответ ввел санкции в отношении 10 физических лиц и четырех организаций из ЕС «за подрыв суверенитета и интересов Китая».

Решение Китая ввести санкции в отношении представителей Евросоюза неприемлемо и вызывает сожаление. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

