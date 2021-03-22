Боррель осудил решение Китая ввести санкии против ЕС

Решение Китая ввести санкции в отношении представителей Евросоюза неприемлемо и вызывает сожаление. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Евросоюз не изменить свое стремление защищать права человека, несмотря на санкции. Ранее ЕС ввел санкции в отношении четырех граждан и одной организации в Китае из-за преследования «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».