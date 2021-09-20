Глава Европарламента госпитализирован с пневмонией
20 сентября 202122:10
Глава Европарламента 65-летний Давид Сассоли госпитализирован с пневмонией в больницу в Страсбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.
Отмечается, что тест на коронавирус у политика показал отрицательный результат. Состояние Сассоли оценивается врачами как «хорошее».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru