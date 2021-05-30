Глава Европарламента призвал усилить санкции против России

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», - приводит слова Сассоли RT.

Сассоли охарактеризовал отношения между Россией и Евросоюзом как «очень напряженные», пишет Газета.ru.

Также председатель Европарламента в этой связи упомянул о ситуации с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.

Ранее Европейский парламент выработал рекомендации по взаимодействию с Россией, в котором изложены принципы ведения дел с Москвой.



