Глава Европарламента призвал усилить санкции против России
Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли считает, что Евросоюзу необходимо ужесточить санкции против России в связи с ситуацией с Белоруссией, цитирует РИА Новости интервью Сассоли изданиям медиагруппы Funke.
«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», - приводит слова Сассоли RT.
Сассоли охарактеризовал отношения между Россией и Евросоюзом как «очень напряженные», пишет Газета.ru.
Также председатель Европарламента в этой связи упомянул о ситуации с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.
Ранее Европейский парламент выработал рекомендации по взаимодействию с Россией, в котором изложены принципы ведения дел с Москвой.
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