Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, что ушла на карантин из-за контактов с носителем коронавирусной инфекции.
По словам дер Ляйен, в прошлый вторник она была участницей мероприятия, на котором присутствовал человек, диагностированный с Covid-19. «В соответствии с действующими правилами, я изолируюсь до завтрашнего утра», – написала глава Еврокомиссии.
I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020
Она отметила, что тест на коронавирус, сданный в четверг, показал отрицательный результат. Сегодня ей предстоит повторная сдача анализов. Результаты позволят сказать о дальнейших действиях дер Ляйен.
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