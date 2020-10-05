Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, что ушла на карантин из-за контактов с носителем коронавирусной инфекции.

По словам дер Ляйен, в прошлый вторник она была участницей мероприятия, на котором присутствовал человек, диагностированный с Covid-19. «В соответствии с действующими правилами, я изолируюсь до завтрашнего утра», – написала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что тест на коронавирус, сданный в четверг, показал отрицательный результат. Сегодня ей предстоит повторная сдача анализов. Результаты позволят сказать о дальнейших действиях дер Ляйен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Еврокомиссия
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