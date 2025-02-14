Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы

По её словам, до начала конфликта на Украине оборонные расходы страны ЕС составляли чуть более 200 млрд евро, а затем выросли до более 320 млрд евро.

«Нам нужно будет значительно увеличить эту цифру ещё раз... До более 3%... Это будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций ежегодно», - подчеркнула глава ЕК.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на необходимость укрепления европейской опоры НАТО, и призвал Европу увеличить расходы на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

