Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы
Странам Евросоюза следует увеличить свои оборонные расходы «на сотни миллиардов в год». Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, до начала конфликта на Украине оборонные расходы страны ЕС составляли чуть более 200 млрд евро, а затем выросли до более 320 млрд евро.
«Нам нужно будет значительно увеличить эту цифру ещё раз... До более 3%... Это будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций ежегодно», - подчеркнула глава ЕК.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на необходимость укрепления европейской опоры НАТО, и призвал Европу увеличить расходы на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru