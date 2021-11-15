Глава Еврокомиссии призвала Путина повлиять на Лукашенко для решения миграционного кризиса
Российскому руководству следует повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении мигрантов ради сохранения отношений с Евросоюзом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.
Ляйен заявила, что Кремль имеет влияние на Минск в вопросе притока мигрантов в Европу. Она также напомнила о тесных взаимоотношениях Лукашенко и президента России Владимира Путина.
Евросоюз ранее скорректировал новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Это подтвердил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился в начале ноября. Более двух тысяч мигрантов находятся на границе этих стран, Польша усиливает заграждения и не намерена пропускать нелегалов. Евросоюз в сложившейся ситуации обвиняет власти Белоруссии, они отвергают все претензии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Эрдоган назвал себя самым опытным политиком
- Суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских по делу о групповом изнасиловании
- Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот после указа президента
- Экс-глава Раменского района Кулаков оправдан по делу об убийстве
- Цены на газ в Европе взлетели на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу»
- «Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины
- Переводы на карту Visa по номеру телефона будут доступны без комиссии
- Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства
- СМИ: в Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
- Беженцы на границе Польши и Белоруссии прорвали ограждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru