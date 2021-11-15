Глава Еврокомиссии призвала Путина повлиять на Лукашенко для решения миграционного кризиса

Российскому руководству следует повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении мигрантов ради сохранения отношений с Евросоюзом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

Нелегалы на пороге: Польша отбивается от мигрантов из Белоруссии

Ляйен заявила, что Кремль имеет влияние на Минск в вопросе притока мигрантов в Европу. Она также напомнила о тесных взаимоотношениях Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Евросоюз ранее скорректировал новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Это подтвердил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился в начале ноября. Более двух тысяч мигрантов находятся на границе этих стран, Польша усиливает заграждения и не намерена пропускать нелегалов. Евросоюз в сложившейся ситуации обвиняет власти Белоруссии, они отвергают все претензии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЕврокомиссияПольшаБелоруссияМигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры