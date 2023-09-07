Глава Еврокомиссии пожелала усилить давление на ОАЭ из-за помощи России

Подозрения в обходе рестрикций объясняются резким наращиванием импорта ОАЭ из США и Европы технологий, в частности, новейшей электроники и полупроводников. Отмечается, что их экспорт в Россию запрещен антироссийскими санкциями.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил, что ОАЭ не желают присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку согласие с позицией США и Евросоюза приведет к потере инвесторов из Китая и Ирана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

