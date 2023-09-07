Глава Еврокомиссии пожелала усилить давление на ОАЭ из-за помощи России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена усилить давление на ОАЭ, поскольку они могут помогать России обходить санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Подозрения в обходе рестрикций объясняются резким наращиванием импорта ОАЭ из США и Европы технологий, в частности, новейшей электроники и полупроводников. Отмечается, что их экспорт в Россию запрещен антироссийскими санкциями.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил, что ОАЭ не желают присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку согласие с позицией США и Евросоюза приведет к потере инвесторов из Китая и Ирана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru