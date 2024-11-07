Глава Еврокомиссии пообещала позитивно взаимодействовать с администрацией Трампа

По её словам, у неё уже есть «некоторый опыт работы» с Трампом в ходе его предыдущего президентства, что может стать «основой сотрудничества».

«Нам необходимо проанализировать, в чём заключаются наши общие интересы, и работать», - заключила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова выслушать предложения о диалоге, если они поступят от новой администрации Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

