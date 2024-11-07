Глава Еврокомиссии пообещала позитивно взаимодействовать с администрацией Трампа
Европа будет позитивно взаимодействовать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, у неё уже есть «некоторый опыт работы» с Трампом в ходе его предыдущего президентства, что может стать «основой сотрудничества».
«Нам необходимо проанализировать, в чём заключаются наши общие интересы, и работать», - заключила она.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова выслушать предложения о диалоге, если они поступят от новой администрации Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru