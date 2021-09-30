Глава Еврокомиссии поддержала вступление Сербии в ЕС
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что полностью поддерживает вступление Сербии в Евросоюз. Об этом она сообщила на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, передает агентство Tanjug.
При этом она не назвала сроков вступления страны в ЕС, но сообщили о подписании договора о начала работ на железной дороге Ниш-Приштина.
По ее словам, Евросоюз уже инвестировал в проект 23 миллиона евро.
Напомним, что кандидатами на вступление в Евросоюз являются также Албания, Северная Македония, Черногория и Турция.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в чешском городе Усти-над-Лабем ответил на вопрос журналиста насчет реакции Киева в связи с заключением нового договора между «Газпромом» и Венгрией на поставку газа в обход Украины.
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