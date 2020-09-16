Глава Еврокомиссии назвала инцидент с Навальным типичным для России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента назвала произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным «отравлением боевым химическим веществом».
Она добавила, что этот случай не единичный. «Такую же картину мы видели ранее в Грузии и на Украине, в Сирии и Солсбери — и при вмешательстве в выборы во всем мире», - приводятся её слова в стенограмме выступления. Такую политику России не изменит «ни один газопровод», уверена глава Еврокомиссии.
Вместе с тем фон дер Ляйен посоветовала сторонникам развития отношений с РФ помнить, что инцидент с Навальным не останется без ответа, передаёт телеканал «360».
Страны Запада ранее заявили, что Навальный был отравлен химическим соединением класса «Новичок» - так же, как ранее экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Кроме того, в адрес Москвы периодически звучат обвинения в попытках вмешательства в избирательны процесс. Российские власти последовательно отвергают обвинения, призывая подкреплять их фактами и доказательствами.
Во вторник, 15 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил назвать именем Навального новые санкции за нарушение прав человека , отмечает RT.
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