Глава евродипломатии перепутал Россию и Турцию

В начале посвященной проблемам во взаимодействии с РФ сессии Боррель заявил, что развитие «отношений с Турцией» демонстрирует ухудшение «отношений с Россией».

Оговорившись, глава евродипломатии продолжил свое выступление.

Ранее Боррель заявил, что ЕС ожидает затяжной период сложных отношений с Россией. Однако Брюссель готов их улучшать, если увидит это желание и со стороны Москвы.

