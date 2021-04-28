Глава евродипломатии перепутал Россию и Турцию
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пленарной сессии Европарламента перепутал Россию и Турцию. Об этом сообщает ТАСС.
В начале посвященной проблемам во взаимодействии с РФ сессии Боррель заявил, что развитие «отношений с Турцией» демонстрирует ухудшение «отношений с Россией».
Оговорившись, глава евродипломатии продолжил свое выступление.
Ранее Боррель заявил, что ЕС ожидает затяжной период сложных отношений с Россией. Однако Брюссель готов их улучшать, если увидит это желание и со стороны Москвы.
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