ЕС готовится к долгому периоду сложных отношений с Россией

Европейский союз ожидает затяжной период сложных отношений с Россией, но готов их улучшать. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте.

Он также отметил, что Брюссель будет готов улучшать эти отношения, если увидит это желание и со стороны России. Однако сейчас в Москве стремятся к усилению конфронтации, считает Боррель.