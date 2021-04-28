ЕС готовится к долгому периоду сложных отношений с Россией

Европейский союз ожидает затяжной период сложных отношений с Россией, но готов их улучшать. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте.

Он также отметил, что Брюссель будет готов улучшать эти отношения, если увидит это желание и со стороны России. Однако сейчас в Москве стремятся к усилению конфронтации, считает Боррель.

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По словам Борреля в российском вопросе для ЕС актуален подход из трех компонентов: сдерживать, противостоять, контактировать.

Он также подчеркнул, что Евросоюз и РФ могут сотрудничать по ряду важных для всего мира тем: иранская ядерная ситуация, изменение климата.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию прекратить всякую деятельность, которая так или иначе угрожает безопасности европейский стран. Заявление было сделано на фоне обвинений Чехии в адрес России.

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ФОТО: РИА Новости
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