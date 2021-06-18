МИД РФ назвал дату выхода России из Договора по открытому небу
Россия уведомила все государства-участники о своём решении полностью выйти из Договора по открытому небу (ДОН) через полгода после направления уведомления, то есть 18 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении дипведомства говорится, что одновременно Россия выйдет и из сформированной в рамках ДОН группы государств-участников, включающей РФ и Белоруссию.
Кроме того, российский МИД направил государствам-депозитариям просьбу в кратчайший предусмотренный Договором срок (т.е. через 30 дней) созвать конференцию государств-участников с целью рассмотрения последствий выхода России из ДОН.
В МИД РФ указали, что выход США из ДОН в 2020 году «грубо нарушил баланс интересов, прав и обязательств государств-участников». При этом Россия предложила варианты решения возникших проблем, однако на Западе «не проявили готовности заняться их устранением».
«Вся ответственность за развал Договора лежит на США», - подчеркнули в дипведомстве.
В российском министерстве добавили, что обеспечить свою безопасность без учёта интересов безопасности России и её союзников невозможно.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, сообщает Ura.ru. Документ позволял государствам-участникам облетать территории других стран с целью контроля военной деятельности.
После выхода США из ДОН Госдума РФ единогласно приняла закон о денонсации, а в начале июня его подписал президент РФ Владимир Путин. Данный документ вступил в силу 18 июня 2021 года.
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