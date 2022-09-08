Глава ЕК заявила, что молится за Елизавету II

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что молится за королеву Великобритании Елизавету II, состояние здоровья которой вызвало опасения врачей. Об этом сообщает ТАСС.

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Фон дер Ляйен отметила, что Елизавета II представляет целую историю Европу. По ее словам, королева давала Европе многие годы «стабильность, уверенность, огромную храбрость».

Британские СМИ, которые в реальном времени следят за ситуацией, отмечают, что в настоящее время Елизавета II находится под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии, куда съезжаются члены королевской семьи.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияЕлизавета II
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