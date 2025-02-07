На пресс-конференции в Польше она отметила, что это направление должно стать приоритетным, так как создаёт рабочие места в Европе.

«Не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии», - заключила глава Еврокомиссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции против российской нефтяной отрасли угрожают стабильности на международных энергетических рынках, сообщает «Свободная пресса».

