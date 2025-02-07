Глава ЕК заявила, что ЕС намерен освободиться от российских энергоносителей
Евросоюзу следует развивать возобновляемую и атомную энергетику, а также снижать стоимость энергии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции в Польше она отметила, что это направление должно стать приоритетным, так как создаёт рабочие места в Европе.
«Не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии», - заключила глава Еврокомиссии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции против российской нефтяной отрасли угрожают стабильности на международных энергетических рынках, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru