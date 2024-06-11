Глава ЕК заявила, что ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении

На конференции по восстановлению Украины она указала, что соответствующий диалог должен начаться до конца июня текущего года.

«Мы считаем, что ЕС должен начать переговоры... Харьков — это Европа. Украина – это Европа. А наш Союз — ваш дом», — заключила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК заявила, что в июле 2024 года Киеву передадут 1,5 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

