Глава ЕК после инцидента с Эрдоганом предупредила, что не потерпит нарушения протокола
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявила, что не позволит вновь нарушить дипломатический протокол, как это было на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету La Stampa.
По данным газеты, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что впредь "не допустит повторения чего-то подобного". Об этом же рассказал журналистам официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Скандал произошел в среду 7 апреля во время встречи в Анкаре между руководителями ЕС и турецким лидером. Главе ЕК вопреки дипломатическому протоколу не предложили отдельное кресло рядом с Мишелем и Эрдоганом. Ей пришлось сидеть на диване рядом с более низким по рангу политиком, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Данный инцидент вызвал обсуждение в медиа, многие политики также осудили Эрдогана за нарушение дипломатических норм. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал турецкого президента диктатором, "с которым нужно сотрудничать", в ответ МИД Турции вызвал к себе итальянского посла.
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